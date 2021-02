Auszeichnung : „Rückenwind“ belegt den ersten Platz

Mainz/Wittlich Der Wittlicher Verein, der sich um die Angehörigen von Inhaftierten kümmert, hat den Helmut-Simon-Preis der Diakonie gewonnen.

„Rückenwind“ kümmert sich um die Angehörigen von Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) und der Jugendstrafanstalt (JSA) Wittlich. Meist fällt mit der Inhaftierung des Mannes der Hauptverdiener weg, die Kinder werden gehänselt, die Frauen fühlen sich allein gelassen mit ihren Sorgen. Die Besuche in der JVA sind hochemotional für alle Beteiligten. In diesen Momenten wollen die zehn ehrenamtlichen Helfer und eine hauptamtliche Mitarbeiterin von „Rückenwind“ für die Familien da sein; einen Ort bieten, wo sie ein offenes Ohr und Hilfe finden. Neben einer „offenen Tür“ hat „Rückenwind“ alle vier Wochen an den Besuchersamstagen einen Stand vor der Strafanstalt. Der Verein vermittelt auch an Stellen wie die Schuldner- oder die Lebensberatung weiter. Für die Kinder bietet er Ferienfreizeiten und Tagesausflüge etwa in Freizeitparks an.