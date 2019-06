Finanzen : Zum ersten Mal Milliardär

Kröv/Wittlich Der Vorstand der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank präsentiert den Vertretern der Mitglieder durchweg positive Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Eindrucksvoll lesen sich Bilanzsumme und Mitgliederzahl.

Durchweg positiv sind die Zahlen, die die Vorstände der Vereinigten Volksbank Raiffeisen eG (VVR) bei ihrer Vertreterversammlung 2019 bekanntgegeben haben. Das Wichtigste für die Mitglieder: Auf die Geschäftsanteile schüttet die VVR für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 5,5 Prozent aus. Damit sei die VVR knapp an der Spitze der Ausschüttungen der Volks- und Raiffeisenbanken, sagt Vorstandsmitglied Michael Wilkes, der den 147 anwesenden Vertretern in der Kröver Weinbrunnenhalle die Zahlen detailliert vorgestellt hat.

Mit der Bilanzsumme von 1 025 000 000, sprich mehr als einer Milliarde, Euro hat das Geldinstitut mit Hauptsitz in Wittlich erstmals eine bedeutende Marke überschritten. 2016 hatte die Bilanzsumme noch bei 879 Millionen Euro gelegen, 2017 bei 951 Millionen Euro. „Wir sind jetzt eine Milliardenbank“, sagt Wilkes.

Hinzu kommen die üblichen Abstimmungsmöglichkeiten wie Stimmabgabe in den Filialen und Briefwahl im Falle einer Krankheit. Der Vorstand erhofft sich dadurch eine Erhöhung der Wahlbeteiligung, die 2012 bei 7,62 Prozent, 2016 bei 4,46 Prozent gelegen hat. Für jeweils 80 Mitglieder wird im kommenden Jahr ein Vertreter für die Dauer von vier Jahren gewählt.

Für die Neuwahl der Vertreterversammlung der VVR im Jahr 2020 schlägt der neue Vorstand eine Neuerung vor. So sollen Mitglieder auch online über ihre Vertreter abstimmen können.

Zuvor hat Vorstandssprecher Michael Hoeck die Bedeutung von Wilhelm Raiffeisen, Begründer der Genossenschaftsidee, hervorgehoben. Die Filialen der VVR hatten anlässlich dessen 200. Geburtstag 2018 zahlreiche kleine Aktionen gestartet, vom Apfelkeltern bis zur Nachwanderung. „2018 hat man viel über Karl Marx gesprochen, aber wenig über Wilhelm Raiffeisen“, sagt er. Was Hoeck an Raiffeisen fasziniert: „Er hat den Mensch in den Mittelpunkt gestellt.“