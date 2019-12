Weihnachtsmarkt : Live-Musik zu Weihnachten

Music Family. Foto: TV/Music Family Marco Oster

Wittlich (red) Im Rahmen der Wittlicher Weihnachtstage am Platz an der Lieser erwartet die Besucher am Samstag, 14. Dezember, ab 13 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Musikjugend Bergweiler.

Weihnachtssongs präsentiert ab 16 Uhr die Formation „Bobby & Out of control“ (Foto rechts). Der Eifelverein Wittlich bietet ab 18 Uhr eine Fackelwanderung an. Am Sonntag, 15. Dezember, gibt es von 15 bis 17 Uhr Unterhaltung für Kinder mit „Ballon Bibi“. Ab 14.30 Uhr geht es mit dem Musikverein Minderlittgen weiter. Die Band „Music family“ (Foto links) mit Bernd, Cati und Marco Oster singt ab 16.30 Uhr weihnachtliche Klassiker. Das Blechbläserquintett „Mosel Brass“ spielt von 18.30 bis 20 Uhr.

Bobby and out of control. Foto: TV/Bobby and out of control