Weihnachtsmarkt : Es weihnachtet am Platz an der Lieser

Wittlicher Weihnachtstage. Foto: TV/Werner Pelm

Wittlich (red) Die „Wittlicher Weihnachtstage“ locken von Freitag, 29. November, bis Freitag, 20. Dezember, an den Platz an der Lieser. Am Freitag, um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Joachim Rodenkirch zusammen mit Claudia Jacoby, Vorsitzende vom Stadtmarketing, die Weihnachtstage.

Den Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Den Auftakt macht am Freitag, ab 18 Uhr die Formation „Bobby & Out of control“ mit Weihnachts-Hits. Greifvögel zum Anfassen der Falknerei Maus gibt es am Samstag und Sonntag, jeweils ab 15 Uhr. Das Saxophon-Ensemble des Musikvereins Wittlich-Bombogen spielt am Sonntag ab 13 Uhr. Ab 15 Uhr unterhält die Band „Swing.O.K.“ Die Weihnachtshütten sind täglich ab 11 Uhr und sonntags ab 13 Uhr geöffnet.