Messen und Märkte : Wittlicher Weihnachtstage bieten Jung und Alt viel Unterhaltung

Wittlich Die Wittlicher Weihnachtstage starteten mit originellen Geschenkideen und neuem Gewinnspiel in die Adventszeit. Wieso in Wittlich der Schlitten von Santa Claus von einem Schwein anstatt einem Rentier ge­zogen wird und was es mit der neuen „WIL-haben-­Card“ auf sich hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Sommer

Wenn in der Wittlicher Altstadt die weihnachtliche Illumination für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt und es am Platz an der Lieser nach frisch gebrannten Mandeln und Waffeln duftet, dann ist wieder Zeit für die traditionellen Wittlicher Weihnachtstage. Am Freitag eröffnete Bürgermeister Joachim Rodenkirch mit Claudia Jacoby, Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, die Veranstaltung.

„Eine Stadt wird erst zur Stadt durch die Menschen“, rief Rodenkirch auch im Namen von Stadtmarketing Wittlich alle Besucher des Weihnachtsmarkts auf, die stimmungsvoll geschmückte Altstadt mit ihrem vielfältigen Einzelhandels­angebot zu besuchen. „Ich freue mich, das wir hier nach zweijähriger Corona-Pause wieder zusammen sein und Gemeinschaft pflegen dürfen. Gerade in der Adventszeit sollten wir alle hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, und wenn man das gemeinschaftlich tun kann, ist es umso besser.“

Bis zum 18. Dezember gibt es auf dem Platz an der Lieser neben Winzerglühwein und allerlei süßen und herzhaften Leckereien auch ein attraktives Rahmenprogramm. Am Eröffnungs­wochen­ende brachte Falkner Paul Maus aus Landscheid den Besuchern die Faszination seiner Greifvögel näher. Ein Erlebnis, das für Jung und Alt zu einem echten Abenteuer wurde. Denn viele Vögel der Falknerei Maus sind Hand­aufzuchten und damit zahm. Einen Uhu mit einer Flügelspannweite von 1,80 Metern einmal auf dem Arm zu tragen, war auch für Matthias Wintrich ein einmaliges Erlebnis. „Es war ein absolut aufregendes Gefühl. Nicht beängstigend, aber sehr ungewohnt. Der Vogel fühlte sich dazu noch überraschend leicht an“, sagte der Wittlicher, der zum ersten Mal so eine nahe Begegnung mit einem Greifvogel hatte.

Ein zahmer Uhu auf dem Arm: Diese Begegnung mit 1,80 Metern Flügelspannweite war für Matthias Wintrich ein einmaliges Erlebnis. Foto: Andreas Sommer

Wer nun bei der Eröffnung das Abenteuer mit Uhu & Co. verpasst hat, für den bietet sich am zweiten und vierten Adventwochenende die Gelegenheit für die nächste tierische Abenteuerreise. Michael Heinsch erwartet dann zusammen mit seinem Siberian-Husky Sam interessierte Kinder zur „Hundeschlittenfahrt“ auf dem Platz an der Lieser. Eine Aktion, die auch ohne Schnee stattfindet und für alle Kinder kostenlos angeboten wird.

Ein echtes vorweihnachtliches Shopping­erlebnis bietet nicht nur die Wittlicher Altstadt mit ihren festlichen Lichtervorhängen und großen 3-D-Kugel­elementen. Auch auf dem Platz an der Lieser kommen Freunde des handwerklichen Weihnachtsschmucks auf ihre Kosten. Katharina Thewalt hat schon vor längerer Zeit das digitale Malen für sich entdeckt. Bereits 2021 malte die gebürtige Wittlicherin eine Weihnachtskarte mit Wittlicher Motiv. Nun hat sie ein neues Weihnachtsmotiv im Angebot, das nicht nur als Grußkarte sondern auch als Wandbild eine ausgefallene Geschenkidee ist. Zu sehen ist Santa Claus, der auf seinem Schlitten über den historischen Marktplatz der Wittlicher Altstadt fliegt. Gezogen allerdings nicht von Rentieren, sondern ganz nach Säubrenner­art von einem Schwein.

„Wir sind guter Dinge und freuen uns auf viele Besucher in der Vorweihnachtszeit“, sagt Claudia Jacoby vom Stadtmarketing Wittlich. Die Geschäftsleute für die Weihnachtsaktion etwas Besonderes einfallen lassen. Sie steht ganz im Zeichen des neuen Stadtmarketing-Gutscheins, der „WIL-haben-Card“. Ab 1. Dezember lohnt sich ein genauer Blick in die Schaufenster der Wittlicher Einzelhändler besonders. Denn inmitten der weihnachtlichen Deko verbergen sich von außen gut sichtbar Gutscheine mit einem jeweils individuellen Wert. Rechnet man die Werte aller 24 Gutscheinkarten in den Fenstern der verschiedenen Händler zusammen, erhält man die richtige Lösungszahl. Wer diese dann in die Gewinnspielkarte einträgt, nimmt an der Verlosung der neuen „WIL-haben-Cards“ teil. Hauptgewinn ist eine Karte im Wert von 250 Euro.