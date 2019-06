Wirtschaft : Zufriedene Gäste, zufriedene Aussteller

Das Säubrenner-Rodeo auf dem Kinderspielplatz. Foto: Rudolf Höser

Wittlich Die zehnte Wittlicher Wirtschaftswoche ist ein Erfolg gewesen. Besucher, Gewerbetreibende und Veranstalter loben die größte Gewerbeausstellung in der Region.

Die zehnte Wittlicher Wirtschaftswoche ist gelungen: Aussteller, Veranstalter und Besucher waren zufrieden. „Das ist alles gut hier“, sagte Theo Breuer aus Badem, der zusammen mit seiner Frau am Sonntag, dem besucherstärksten Tag, auf der Wirtschaftswoche war.

Gezielt nach Wittlich gekommen waren Tobias und Kathrin Ambré mit ihren Kindern Paul und Lotta. Sie wollten sich nach ausleihbaren Baumaschinen umschauen. „Wir sind heute zum ersten Mal hier und finden es gut“, sagten die beiden, die in Farschweiler wohnen.

Splitter Von Currywurst bis Schweinrodeo Verhungert und verdurstet ist keiner auf der Wirtschaftswoche: Von Brat- und Currywurst über Pommes, Burger, Pizza, Pasta, Frozen Joghurt, Wagyu-Rind, Honigschinken bis zu Winzerwein und -sekt, gab es an den Ständen auf dem Messegelände Leckereien. Aber nicht nur im Außenbereich, auch in den Zelten gab es einiges „zu futtern“. Nicht nur die essbaren Angebote waren beliebt, auch andere Kleinigkeiten fanden den Weg in die Taschen, Eimer oder Biotonnen. Neben Kugelschreibern, Käse, Salami, Asiatischem oder Gummibärchen gab es Traubenzucker, Schlüsselanhänger, Einkaufswagenchips mit integriertem Flaschenöffner oder Sonnenblumen. Auf dem Spielplatz auf dem Außengelände der Messe konnten die Kinder auf einem kleinen Schwein Rodeoreiten. Damit die Besucher auch den Weg fanden, haben die Veranstalter 142 Schilder und acht Stelen auf dem Gelände und als Wegweiser in der Stadt aufgestellt, wie Jerome Gascoin von der Wittlicher Agentur Herr Mü sagt. Gascoin hat mit der Agentur das neue einheitliche Design der Messe entworfen, wie Rainer Wener vom Fachbereich Wirtschaftsförderung der Stadt Wittlich sagt. Die alte Beschilderung hätte zum Teil noch aus den 1990er-Jahren gestammt, als die Wirtschaftswoche begann.

Claudia Jacoby, Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, war begeistert vom Zuspruch am Stand. „Ich habe schon viele Kontakte geknüpft, viele Menschen getroffen, die uns unterstützen wollen.“ Am Sonntag war Jacoby, Inhaberin der Altstadt-Buchhandlung in der Wittlicher Innenstadt, wieder auf der Messe, dieses Mal am Büchertisch anlässlich der Vorstellung des neuen Kinderbuchs zur Wittlicher Säubrennerkirmes „Sagenhaft Eifel – Das Geheimnis der Säubrenner“ von Christian Humberg. Und am Morgen zur Podiumsdiskussion des Verbands Deutscher Unternehmerinnen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Wie Claudia Jacoby war auch Jürgen Thum, Leiter der Jugendstrafanstalt (JSA) in Wittlich, zufrieden. Thum bewertete die Resonanz auf den Stand der JSA und den gemeinsamen Stand von JSA und Justizvollzugsanstalt (JVA), an dem die Wirtschaftsbetriebe der beiden Anstalten vorgestellt werden, positiv. Wie die JSA lagen an viele Ständen der Unternehmen wie Dr. Oetker oder Ideal Standard Unterlagen zu den Ausbildungsmöglichkeiten der Firmen aus.

Udo Schoden, Vertriebsleiter des Kärcher-Centers Esch in Föhren, war am zweiten Tag der Wirtschaftswoche ebenfalls positiv gestimmt, was die Resonanz auf seinen Stand und die Produkte betrifft. „Am Freitag kamen überwiegend Geschäftskunden, heute sind es mehr Privatkunden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden“, sagte er, hat aber auch einen Kritikpunkt: den Zeitpunkt der Messe, die erstmals im Juni ist. „Der September war der bessere Monat.“

Bei Rainer Wener, Leiter des Fachbereichs Wirtschaftsförderung bei der Stadt Wittlich und maßgeblich für die Organisation der Wirtschaftswoche verantwortlich, waren ebenfalls viele positive Rückmeldungen eingegangen. Vor allem die Resonanz auf die Auftaktveranstaltung am Freitag mit Gastredner Norbert Röttgen sei sehr gut gewesen. Zur Eröffnung mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien hatte der ehemalige Bundesumweltminister Röttgen zu den Besuchern im Eventzelt im Wittlicher Industriegebiet gesprochen. Zuvor hatte Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch nach der Einführung durch Moderator Thomas Vatheuer die Gäste begrüßt.

Heute endet die Wirtschaftswoche mit dem Tag der Gesundheit. Die Ausstellerstände haben von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Mach mal Pause: Diese Dame testet einen Liegestuhl, der in den Wirtschatfsbetrieben von Jugendstrafanstalt und Justizvollzugsanstalt Wittlich gefertigt wurde. Foto: Rudolf Höser

Die Sitzplätze im Catering-Bereich der Wirtschaftswoche wurden am Sonntag gut genutzt. Foto: Rudolf Höser

Nettes Mitbringsel: Lotta und Paul Ambré aus Farschweiler haben sich am Stand von Preventlia Sonnenblumen selbst gepflanzt. Foto: TV/Petra Willems

Gewinnspiele wie dieses gibt es viele. Sie erfreuen sich bei den Besuchern der Wittlicher Wirtschaftswoche großer Beliebtheit. Foto: Rudolf Höser