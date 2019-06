200 Aussteller : Wittlicher Wirtschaftswoche – Auftakt für größte Gewerbeschau der Region

In Anwesenheit von Gastredner Norbert Röttgen wurde die Wittlicher Wirtschaftswoche eröffnet.

Wittlich Die Wittlicher Wirtschaftswoche ist eröffnet. Bis Montag zeigen insgesamt 200 Aussteller Kostproben ihres Können.

Die zehnte Wittlicher Wirtschaftswoche ist gestartet. Und das etwas längere Warten – statt im gewohnten Drei-Jahres-Rhythmus zu bleiben und im Herbst 2018 die Messe anzubieten, wurde die größte Gewerbeschau in der Region aus organisatorischen Gründen auf Frühsommer 2019 verlegt – hat sich gelohnt. Rund 200 Aussteller präsentieren sich, ihre Produkte und Dienstleistungen bis Montag (siehe Info). Zur Eröffnung mit vielen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien sprach der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen am Freitagvormittag zu den zahlreichen Besuchern im Eventzelt auf dem Messegelände im Wittlicher Industriegebiet. Röttgen („Als ich Patrick Schnieder im Plenarsaal den Termin hier zugesagt habe, wusste ich gar nicht, zu welch großartiger Veranstaltung ich zugesagt habe.“) appellierte in seiner kurzweiligen Ansprache, dass man sich beschäftigen müsse mit der neuen Zeit, in der die internationalen Machtverhältnisse neu ausgekämpft würden in Kämpfen, die mit allen Mitteln geführt würden.

Die daraus entstehende neue Ordnung sei nicht mehr die aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Wirtschaftswoche in Wittlich - Eindrücke vom Eröffnungstag am Freitag.

„Wenn ich mir die Lage im Osten, im Westen und im Süden anschaue“, sagte Röttgen mit Blick auf das internationale Geschehen, „dann komme ich dazu zu sagen: Das ist die Stunde Europas.“ Der ehemalige Bundesumweltminister forderte Deutschland auf, Verantwortung zu tragen, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist“. Und an die Zuhörer in Wittlich appellierte er: „Bleiben Sie offen, heimat- und erdverbunden.“

Zahlreiche geladene Gäste waren beim Start der größten Gewerbeschau in der Region anwesend.

Zuvor hatte Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch nach der Einführung durch Moderator Thomas Vatheuer die Gäste begrüßt. „Es ist die vierte Wirtschaftswoche, die ich als Bürgermeister eröffnen darf“, sagte Rodenkirch. Was im Jahr 1991 als kleine Präsentation begonnen habe, habe sich mit mehr als 200 Ausstellern und mehr als 80 000 Besuchern als eine der größten regionalen Gewerbe- und Industriemessen etabliert.

Und die lockte bereits am Freitag viele Gäste an, bereits am Mittag waren die Zelte auf dem Gelände mit Menschen gefüllt. Bis Montag, wenn mit dem Tag der Gesundheit die Messe endet, werden sicher noch viele hinzukommen. Schließlich mussten die Wittlicher und die Besucher aus der Großregion ja auch etwas länger warten als gewohnt.

