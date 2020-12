Wirtschaft : Wochenmarkt geht weiter

Wittlich Auch am 22. sowie am 29. Dezember bieten Händler auf dem Wittlicher Wochenmarkt auf dem Platz an der Lieser ihre Waren an. An beiden Terminen sind dabei Antipasti Akgüz, Geflügelhof Janshen, Bio Imkerei Lettl, Piet’s Gemüsestand und V. Calabrese.