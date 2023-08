Entscheidung zur Fortführung der Säubrennerkirmes Wittlichs Bürgermeister über Drohungen gegen seine Familie empört

Nachdem in der Nacht auf Samstag in Wittlich ein junger Mann durch einen Messerangriff getötet worden war, ging die Säubrennerkirmes erst am Samstagabend um 18 Uhr weiter. Bürgermeister Joachim Rodenkirch hielt zu Beginn eine Rede mit anschließender Schweigeminute. Er habe mit dem Vater des getöteten 28-Jährigen gesprochen und auch wenn ihm die Entscheidung schwergefallen sei, habe er sich entschlossen, die Kirmes fortzusetzen. „Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Eltern und der Familie des Getöteten. Ich hoffe, dass der Täter bald gefunden und seiner gerechten Strafe zugeführt wird.“ Eine Entscheidung, die auf den ersten Blick von den meisten Kirmesgästen positiv aufgenommen wurde. Die Besucher und Schausteller schienen mit der Entscheidung des Bürgermeisters zufrieden. Doch wie man nicht nur an Beiträgen in den sozialen Netzwerken sehen konnte, gab es auch andere Meinungen. Manche Bürger waren eher der Auffassung, dass die Kirmes nach der Gewalttat besser hätte abgebrochen werden sollen. Unterschiedliche Meinungen sind ja in einem demokratischen Miteinander kein Problem.