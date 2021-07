Jahrhhundertflut : Wittlichs Hochwasserschutz hat große Lücken

Foto: TV/Nils Strassel 9 Bilder Das Juli-Hochwasser an der Mosel am 15. Juli 2021

Wittlich Der Hochwasserschutz am Lieserufer ist nicht stark und hoch genug. Wo liegen die Schwachstellen und was will die Stadt tun?

Die Jahrhundertflut verwandelte Teile der Wittlicher Innenstadt in ein Überschwemmungsgebiet. Nach Starkregen und Pegelständen der Lieser von mehr als 3,60 Metern zeigte sich in der Nacht auf Donnerstag, 15. Juli, wo die Grenzen des Hochwasserschutzes in der Kernstadt liegen. Dabei waren die Schwachstellen seit Veröffentlichung des Hochwasserkonzeptes in 2020 bekannt. Auch wenn niemand vorhersehen konnte, dass der Lieserpegel auf mehr als 3,60 Meter ansteigen würde, sind exakt die Katastrophenszenarien eingetreten, die bereits im Hochwasserschutzkonzept, das 200 Seiten umfasst, beschrieben werden: Der Damm an der Fußgängerbrücke in Höhe des Schaffweges wurde überspült wie auch die Mauer zwischen Altstadtbrücke und Trierer Straße. Doch diese Mauer hat, wie auch schon im Hochwassserschutzkonzept erkannt und problematisiert wird, nicht durchgängig die gleiche Höhe: „Am Gebäude Feldstraße 8A hat die Mauer an der Zufahrt zur Tiefgarage nicht die gleiche Höhe wie die Hochwasserschutzmauer entlang der Feldstraße bis zum Café am Pavillon.“ An manchen Stellen hat die Mauer gar noch Lücken, die provisorisch abgedichtet werden müssen. Im Konzeptpapier sind jedenfalls bereits die Schwachstellen erkannt und beim Namen genannt, von denen aus sich die Wassermassen in der Nacht auf Donnerstag ihren Weg in die Kernstadt suchten und große Bereiche in ein Überschwemmungsgebiet verwandelten. Die Schäden betreffen die gesamte Altstadt und alle Straßen, die direkt an die Lieser angrenzen. „Zunächst einmal sind wir dankbar dafür, dass wir im Stadtgebiet keine Toten oder Verletzten zu beklagen haben“, erklärt die Stadtverwaltung.

Aber warum wurden die bekannten Schwachstellen im Hochwasserschutz entlang der Lieser bislang noch nicht geschlossen? „Das beschlossene Hochwasserkonzept für die Stadt Wittlich umfasst 65 Maßnahmen, von denen einige bereits umgesetzt wurden“, erklärt die Verwaltung. Ein großer Anteil der Maßnahmen erfordere aber umfangreiche Planungs- und Genehmigungsverfahren. „Die Stadtwerke haben aktuell einen zusätzlichen Techniker eingestellt, der sich ausschließlich mit der Umsetzung des Konzeptes befassen wird. Die Erkenntnisse aus dem aktuellen Ereignis werden in das Konzept eingearbeitet.“

Wie bewertet die Stadtverwaltung im Rückblick ihren Hochwasserschutz? War man tatsächlich gut vorbereitet? Die mobile Hochwasserschutzwand am neu gestalteten Lieserufer habe diesem Ereignis zumindest standgehalten, erklärt die Verwaltung: „Das Wasser ist in den Bereichen von der Schaffbrücke bis zur Wand und dann wieder ab dem Pavillon an der Altstadtbrücke in die Stadt gelangt.“ Diese Stellen, so erklärt die Verwaltung, hätten in den vergangenen Jahrzehnten den Wassermassen immer Stand gehalten. Wo gibt es denn Verbesserungsbedarf? „Hier gilt es, im gesamten Bereich künftig einen einheitlichen Schutz zu gewähren. Im Bereich des Rommelsbachs müssen bereits vor der Stadtgrenze Retentionsmöglichkeiten geschaffen werden. Viele Keller sind aber durch die über die Kanalisation eindringenden Wassermassen quasi von unten geflutet worden, davor ist ein Schutz kaum möglich.“ Insofern mache eine Erhöhung der Mauern und Wände allein wenig Sinn, erklärt die Stadtverwaltung.

Bevor in der Nacht die Pegelhöchststände erreicht wurden, sicherten und stabilisierten am Mittwoch noch Hand in Hand Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Technischen Hilfswerks die größten Schwachstellen im Hochwasserschutz an der Lieser. Sie zimmerten Holzwände und Barrieren und bauten Wälle aus Sandsäcken. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir aber noch nicht abschätzen, welcher Pegel den Fluss zum Überlaufen bringt. Es gab Modellrechnungen. Aber das Lieserufer wurde seitdem ja auch noch baulich verändert“, erklärt Christian Vollmer, Wehrleiter der Stadt Wittlich.

TV-Leser Michael Rauen hat am 15. Juli am frühen Morgen diese Aufnahmen vom Hochwasser in Wittlich gemacht Foto: TV/Michael Rauen