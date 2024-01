Mehrere Millionen Euro teure Investition geplant Wittlichs Krankenhaus braucht mehr Platz für Babys

Was zudem fehle, seien Kinderkrankenpfleger und -pflegerinnen. Wegen der Reform hin zu einer generalistischen Ausbildung der Pflegefachfrauen und -männer seien die Schüler anschließend nicht speziell auf die Pflege von Kindern vorbereitet. Sprich: Sie können sich nach ihrem Abschluss zwar in Richtung Pädiatrie fortbilden. Doch zunächst kennen sie sich nicht so detailliert mit der Pflege von Kindern aus wie die früheren Kinderkrankenpfleger, erklärt Esten-Schaaf. Umso mehr müsse also in der Praxis an Wissen aufgearbeitet werden.