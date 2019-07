Musik : WKW-Orchester spielt in Burg

Burg (red) Das „WKW-Orchester“ gibt am Sonntag, 28. Juli, ab 11.30 Uhr im Weingut Heidhof, Schulstraße 27 in Burg an der Mosel ein Frühschoppenkonzert. Das Programm der etwa 30 Musiker besteht aus volkstümlicher, konzertanter und unterhaltsamer Musik.

Der Eintritt ist frei.

Innerhalb der ehemaligen Internetplattform „www.wer-kennt-wen.de“ gründete Dietmar Fritsch aus Enkirch im November 2007 ein Blasorchester. Daraus entwickelte sich im Jahr 2009 ein eingetragener Verein. Das WKW-Orchester hat in den letzten zwölf Jahren zahlreiche Konzerte, teilweise vor bis zu 1000 Zuschauern aufgeführt. Der Reiz dieses Orchesters bestand darin, dass immer wieder neue Musiker aus ganz Deutschland sich zu Probenwochenenden mit anschließenden Konzerten trafen.