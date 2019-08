Kommunalpolitik : WLAN-Hotspot für Laufeld

Laufeld Die Gemeinde Laufeld soll einen öffentlichen WLAN-Hotspot bekommen. Um dieses Thema geht es in der nächsten Gemeinderatssitzung in Laufeld am Dienstag, 20. August. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen der Bebauungsplan Borwiese und weitere Informationen.

