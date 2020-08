Digitalisierung : WLAN-Hotspots in Wittlich modernisiert

Wittlich (red) Per Smartphone oder Tablet kostenlos im Internet surfen, das können Bewohner, Besucher und Gäste der Stadt Wittlich. Die Stadtverwaltung hat gemeinsam mit dem Energieunternehmen innogy West­energie an stark frequentierten Plätzen im Stadtgebiet WLAN-Hotspots eingerichtet, die ab sofort für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

Das kostenlose Angebot ersetzt das bereits 2017 ebenfalls gemeinsam mit innogy in Betrieb genommene WLAN-Netz und bietet mit modernster Technik ein deutliches Mehr an Sicherheit und Service. Ferner zeigt sich das WLAN-Netz ab jetzt mit dem Namen „Stadt Wittlich“. Die WLAN-Hotspots sind auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus, am Platz an der Lieser vor dem Bistro Carpe Diem, vor dem Friseursalon Hairkiller in der Trierer Straße 22 (Pariser Platz) und vor dem Energieladen von innogy Westenergie in der Karrstraße 1.