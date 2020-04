Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Wo bleibt die digitale Verwaltung im Landkreis Bernkastel-Wittlich?

Alle Behördengänge bequem von zu Hause aus erledigen: Das ist im Kreis Bernkastel-Wittlich noch nicht möglich. Foto: TV/Christin Klose

Bernkastel-Wittlich Seit Jahren wird darüber gesprochen, passiert ist bislang wenig: Der digitale Behördengang, bei dem Bürger wichtige Leistungen der Verwaltungen online in Anspruch nehmen können, bleibt im Landkreis Bernkastel-Wittlich wie auch in den Verbandsgemeinden und Städte nach wie vor Wunschdenken.

Die Türen der Verwaltungen sind derzeit aufgrund der Corona-Krise verschlossen. „Die „Kontaktaufnahme mit der Verwaltung ist ab sofort nur noch in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten und dann nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache oder mit Anfrage per E-Mail“ möglich, ist beispielsweise auf der Homepage der Stadt Wittlich zu lesen. Auf den Internetseiten der Kommunen werden zwar allgemeine Informationen angeboten, können Formulare heruntergeladen werden und mit dem digitalen Personalausweis eine Handvoll Bürgerdienste wie im Bereich der KFZ-Zulassungsstellen mittlerweile online erledigt werden, aber für den Großteil der Leistungen ist nach wie vor der persönliche Kontakt von Nöten.

Doch dieser wird den Bürgern derzeit nur in Ausnahmefällen gestattet. Wo bleibt also die digitale Verwaltung, die in der aktuellen Situation für den Bürger vieles leichter machen würde – und die technisch wohl schon lange kein Ding der Unmöglichkeit mehr ist, wie es andere Länder Deutschland vormachen.

Wo hakt es? Wann wird der digitale Behördengang möglich sein? Der TV hat bei den Kommunen im Kreis Bernkastel-Wittlich nachgefragt.

Stadt Wittlich „Die Landesregierung ist dabei, eine landeseinheitliche Online-Prozessplattform für die Kommunen zu beschaffen. Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden wir unsere Digitalisierungsstrategie weiter umsetzen und das Angebot an elektronischen Dienstleistungen entsprechend ausweiten“, erklärt Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt Wittlich. Die im Rahmen der Corona-Krise gemachten Erfahrungen seien dabei sicherlich sehr hilfreich. Die Stadtverwaltung stehe den Bürgern nach Absprache im Rahmen der üblichen Öffnungszeiten aber nach wie vor für Ihre Anliegen zur Verfügung. „Gleichwohl werden alle Kunden aufgefordert, auf nicht zwingend erforderliche oder verschiebbare Verwaltungsgänge zu verzichten. Stattdessen stehen die Mitarbeiter der Verwaltung gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.“

EG Morbach Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben werde auch die Gemeindeverwaltung Morbach in der Zukunft das Thema der elektronischen Verwaltung weiter vorantreiben, erklärt Bürgermeister Andreas Hackethal. Dies geschehe in enger Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, dem Landkreis und dem Land, da die Aufgabenstellungen in den einzelnen Kommunen gleich seien. „Ein konkreter Termin und welche Maßnahmen umgesetzt werden, können derzeit noch nicht mitgeteilt werden.“

VG Wittlich-Land Aufgrund der aktuellen Corona-Epidemie würden auch in der VG Wittlich-Land keine zusätzlichen Online-Dienste angeboten, erklärt Bürgermeister Dennis Junk. Seine Verwaltung sei diesbezüglich schon gut aufgestellt. Junk: „Selbstverständlich hinterfragen wir uns aber derzeit, welche Maßnahmen wir hier noch kurzfristig ergreifen können. Dies hat aber jetzt nicht unmittelbar was mit der Corona-Krise zu tun. In der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates wurde ausführlich über das Thema Digitalstrategie der Verbandsgemeinde Wittlich-Land beraten. Insofern hatten wir E-Government bereits vor der Krise auf der Agenda.“

VG Bernkastel-Kues „Wir sind seit Beginn dieses Jahres in der Vorbereitung zur Entwicklung eines Konzeptes für die Ausgestaltung der elektronischen Verwaltung“, erklärt Patrick Klippel von der VG-Verwaltung. Desweiteren befinde sich eine „Digitalstrategie in der Planung“. Diesbezüglich sei bereits ein Workshop „Digitalwerkstatt“ mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz terminiert. Derzeit würden Anfragen und Anliegen so weit als möglich über E-Mailverkehr bearbeitet. „Gesonderte E-Government-Leistungen wurden nicht erweiternd angeboten.“

VG Traben-Trarbach Die Verwaltungsgebäude sind bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Dringliche, unaufschiebbare Dinge können nach telefonischer Voranmeldung in einem der Dienstgebäude erledigt werden. Termine beim Einwohnermeldeamt und Standesamt sind nach vorheriger telefonischer Vereinbarung in Traben-Trarbach möglich sind. Die digitale Verwaltung bleibt Zukunftsmusik.