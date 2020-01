Landmarken : Wo einst die Motoren dröhnten

Bengel Die Kreisstraße 135 aus dem Alftal auf die Moselhöhen ist eine beschauliche Bergstraße. Das war nicht immer so. In früheren Jahren wurde hier Motorsportgeschichte geschrieben.

Es ist ruhig am Fieberberg. Meist auf langen Geraden oder sanft geschlängelt führt die Kreisstraße 135 von Bengel im Alftal im Kreis Bernkastel-Wittlich auf den Fieberberg, von wo aus man dann ins Moseltal bei Kröv kommt. Ein Reh überquert seelenruhig die Straße. Weit und breit ist kein Auto in Sicht. Das hat momentan natürlich seinen Grund: Die Straße ist wegen der Erneuerung von wichtigen Wasser- und Gasleitungen gesperrt.

Schon bei der Premiere 1976 gingen 250 Fahrer an den Start. In der Spitze waren es zum Ende des Jahrzehnts 300, die insgesamt 1500 Mal starteten. „Es war eine schnelle Strecke“, erinnert sich der aus Niederstadtfeld (Vulkaneifelkreis) stammende und heute in Bad Münstereifel (Nordrhein-Westfalen) lebende Rudolf Großmann.

Für die Vereine in Bengel war das eine lukrative Sache, erzählt Hans-Peter Schon aus der Alftalgemeinde. „Die Bengeler waren für das Drumherum verantwortlich“, so Schon. Der Chor verkaufte die Eintrittskarten an die Zuschauer, der TuS Bengel versorgte die Menschen an der Strecke mit Getränken.