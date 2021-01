Pandemie : Keine Engpässe bei FFP2-Masken im Kreis Bernkastel-Wittlich

Teilweise leere Regale in Drogerien. Nicht überall waren aktuell FFP2-Masken zu kaufen. Foto: Thorben Behring

Wittlich/Bernkastel-Kues/Morbach In Bussen und Bahnen sowie Geschäften müssen seit dieser Woche medizinische oder FFP2-Masken getragen werden. Und muss man sich Sorgen machen, keine Maske zu bekommen?

Seit Montag müssen im Nahverkehr und in Geschäften medizinische Masken (OP-Masken) oder FFP2-Masken getragen werden. Das weckt Befürchtungen, es könne diese Woche einen Run auf die Verkaufsstellen gegeben haben. Muss man sich Sorgen machen, keine FFP2-Maske zu bekommen?

Ein Blick in die Regale zeigt, dass bei den meisten Einzelhändlern genügend FFP2-Masken vorhanden sind. Auch regionale Apotheken sehen derzeit keine Lieferengpässe.

Info Kann man FFP2-Masken wiederverwenden? Laut Apothekerin Sarah Sauer sind die FFP2-Masken grundsätzlich Einmalprodukte: „Man kann sie ungefähr acht Stunden tragen.“ Trage man die Maske nur kurz beim Einnkaufen, seien die acht Stunden noch nicht vorbei, und man könne die Maske auch weiterverwenden. FFP2-Maken zu sterilisieren erfordere hohe Temperaturen: Man könne die Maske offenbar bei 80 Grad etwa 60 Minuten in einen Backofen legen. Das funktioniere aber nicht bei Masken mit Ventil. Sarah Sauer empfiehlt das „Wäscheleinen-Prinzip“: Man könne für jeden Wochentag eine Maske bereit halten, und hänge sie abends zum Lüften aufund benutze diese erst wieder eine Woche später. Diesen Zyklus könne man fünfmal wiederholen.

Bei Edeka im Vitelliuspark in Wittlich steht ein voller Flechtkorb mit einem Haufen grüner 20er-Packungen von FFP2-Masken zu einem Preis von 19,80 Euro. Bei der Drogerie DM im Vitelliuspark waren zwar OP-Masken, aber keine FFP2-Masken vorrätig, sollten aber kurzfristig nachgeliefert werden. Das Fünferpack kostet dort 9,85 Euro. In der Filiale bei Müller in der Schlossgalerie kostet ein Zehnerpack hingegen 9,90 Euro.

Auch ein Abstecher nach Bernkastel-Kues lässt darauf schließen, dass die Versorgungslage in der Region gesichert ist. In der etwas verzweigten Rewe-Filiale in Bernkastel-Kues findet man nach längerer Suche einen größeren Korb mit einzelnen FFP2-Masken zum Preis von je 0,99 Euro. Dieselben Preise gelten bei Aldi und bei Lidl. Bei Rossmann kostet das Fünferpack allerdings 9,99 Euro. Nur bei der Norma-Filiale in Bernkastel-Kues Fehlanzeige: Im Sortiment gibt es zwar normale OP-Masken, jedoch keine FFP2-Masken.

Bei der Cusanus-Apotheke in Bernkastel-Kues und der Morbacher Apotheke am Oberen Markt sind die Masken ebenfalls erhältlich. Inhaberin Sarah Sauer stellt einen größeren Andrang seit letzter Woche fest: „Als die Diskussion um die verschärfte Maskenpflicht aufkam, ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Auch wenn die Bezugsscheine bei den Versicherten ankommen, dann vergrößert sich die Nachfrage stellenweise.“ Die Apotheke könne aber weiterhin der Nachfrage nachkommen. Bei den beiden Apotheken können Berechtigte mit Bezugsschein sechs Masken für zwei Euro kaufen - wie in jeder Apotheke. Privatkunden ohne Bezugsschein bezahlen für eine Maske 1,95 Euro.

Regale mit FFP2-Masken Foto: TV/Thorben Behring

In den meisten Supermärkten in der Region zeigten sich volle Regale mit FFP2-Masken. Hier bei Aldi in Bernkastel-Kues. Foto: TV/Thorben Behring