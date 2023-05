Serie „Das Leben in Listen“ Diese Arten fühlen sich an der Mosel besonders wohl (Fotos)

Die besonderen geologischen und klimatischen Verhältnisse bringen an der Mosel nicht nur einige der besten Rieslingweine der Welt hervor – diese Kulturlandschaft ist auch der Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Da gibt es etwa diese kleine Echse. Vielleicht haben Sie sie schon mal bei einer Wanderung beobachten können, wie sie über die Mauern in den Weinbergen flitzt. Oder ein auffällig gefärbter Schmetterling fliegt an Ihnen vorbei. Oder Sie entdecken einen roten Weinbergspfirsich auf Ihrem Weg an der Mosel. Wir stellen einige Beispiele der Flora und Fauna am Fluss vor. Und natürlich sind in der Moselregion noch viele weitere spannende Arten beheimatet. In der Woche der Artenvielfalt können Sie sie auf vielen Veranstaltungen kennenlernen (siehe Info).