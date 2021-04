Natur : Woche der Artenvielfalt: Veranstaltungen jetzt online

Bernkastel-Wittlich Für die „Woche der Artenvielfalt“ vom 1. bis 9. Mai mit mehr als 150 Veranstaltungen zum Thema „Biologische Vielfalt in der Moselregion“ von Koblenz bis Luxemburg können alle Veranstaltungen in einer Online-Broschüre abgerufen werden.

Hier ist auch eine sogenannte „story map“, eine virtuelle Landkarte, zu finden, in der alle Angebote der Winzer, Naturerlebnisbegleiter, Kultur- und Weinbotschafter, Schulen, Kitas, Restaurants, Vereine, Gemeinden, etc. aufgeführt sind.

Einige der Angebote werden online angeboten; bei den meisten Veranstaltungen handelt es sich um kleine Events in freier Natur (nur mit Anmeldung. Allerdings ist die aktuelle Corona-Situation bedenklich, so dass ab dem 19. April eine abschließende Entscheidung getroffen wird, was stattfinden kann