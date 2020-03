Veranstaltungsreihe : Woche der Artenvielfalt startet im Mai

Bernkastel-Kues/Wittlich (red) Mit mehr als 160 Veranstaltungen in der Woche der Artenvielfalt vom 10. bis 17. Mai präsentiert sich das Weinanbaugebiet Mosel zum internationalen Tag der biologischen Vielfalt.

Die Regionalinitiative Faszination Mosel und federführend das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel hatten im Herbst vergangenen Jahres alle Akteure an Mosel, Saar und Ruwer aufgerufen, sich an dem Projekt „Faszination Mosel – Woche der Artenvielfalt“ zu beteiligen. Das Angebotsspektrum reicht von Naturerlebnis- und Leuchtpunktwanderungen, Führungen und Exkursionen, Grill-Tastings, Weinverkostungen und Kochevents, Waldbaden, Workshops, Bulli- und Mofa-Touren, Insektensafari, Planwagenfahrten, Vogelstimmen-Exkursionen bis hin zu Nachtigallenspaziergänge, um nur einige Aspekte zu nennen. Ein Flyer zum Programm soll in Kürze erscheinen.