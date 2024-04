Fakten und Vorurteile „Der Wolf hat riesiges Potenzial, politisch missbraucht zu werden“

Interview | Malborn · Im Hunsrück und in der Eifel könnten Wölfe wieder sesshaft werden. Was die einen freut, beunruhigt andere. Der österreichische Biologe Kurt Kotrschal ist bald zu Gast im Hunsrück. Was er zu den Befürchtungen sagt.

03.04.2024 , 13:31 Uhr

Der Wolf ist offenbar zurück im Hunsrück. Das sorgt bei manchen für Verunsicherung. Doch wie begründet sind solche Ängste? Unter anderem darüber wird der österreichische Wolfsforscher Kurt Kotrschal demnächst in Malborn sprechen. Foto: dpa/Sina Schuldt