Nager gesichtet Rattenplage an der Mosel: Anwohner haben einen Verdacht

Osann-Monzel · In einem Wohngebiet in Osann-Monzel stehen einige Grundstücke leer. Über eines von ihnen ärgern sich die Anwohner besonders. Es würde seit vielen Jahren nicht gepflegt, sagen sie. Nun seien sogar Ratten in den Gärten rund um das verwilderte Grundstück unterwegs.

01.09.2023, 06:13 Uhr

Eine Nachbarin engagiert zwei Mal jährlich einen Gärtner, der ihr den Eingang zu ihrem eigenen Haus frei hält. Foto: TV/Anna Hartnack

Füchse und Wildschweine – damit könne sie gerade noch so leben, sagt Rosi Hoffmann. Aber bei Ratten sei das Maß voll. Die Ratten, mutmaßt Rosi Hoffmann, kommen vom Nachbargrundstück und huschen nun seit einigen Wochen auch durch ihren eigenen Garten. Das Grundstück nebenan steht leer und sei, sagen Hoffmann und ihre Nachbarn, seit mindestens 15 Jahren nicht gepflegt worden. Auch die Nachbarn der umliegenden Grundstücke hatten Ratten in ihren Gärten.