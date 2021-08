Blaulicht : Wohnmobil brennt auf Stellplatz völlig aus

Foto: TV/Frank Göbel

Pünderich (red) Auf dem Wohnmobilstellplatz in Pünderich geriet am Freitagabend gegen 18.50 Uhr ein dort abgestelltes Wohnmobil in Brand, das durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Das Fahrzeug brannte trotz der Löscharbeiten vollständig aus.

