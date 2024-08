Wohnformen der Zukunft Wohnen mit Concierge an der Mosel: Der Zeitplan steht

In Frankreich oder Amerika gibt es ihn schon lange – in Deutschland ist diese Dienstleistung noch relativ unbekannt: Der Concierge hilft in Wohnanlagen den Bewohnern: vom Einkauf über Botengänge bis zur Bestellung eines Taxis. Diese Wohnform will der Konzer Architekt Ulrich Krämer in Neumagen-Dhron in einem besonderen Gebäude, dem unter Denkmalschutz stehenden Alten Amtsgericht, umsetzen.