Touristik : Magnet oder Touristenschreck? – Das bietet der einzige Wittlicher Wohnmobilstellplatz

Außer Ruhe hat der Wohnmobilstellplatz in Wittlich nicht besonders viel zu bieten. Foto: Nils Straßel

Wittlich Wittlich will mehr Tourismus. Doch der einzige Wohnmobilstellplatz am Vitelliusbad hat unter Camper-Urlaubern einen miserabelen Ruf. Will die Stadt etwas daran ändern? Wir fragen nach und schauen uns den Platz persönlich an.