Sitzung : Wohnmobilplatz im Wintricher Rat

Wintrich In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 4. Dezember, um 18.30 Uhr im Gemeindesaal des Rathauses geht es unter anderem um die Darstellung der Ortsgemeinde Wintrich in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien, den Forsthaushalt 2020, die Teilnahme an dem Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich sowie die Interessensbekundung zur Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich.

