Bernkastel-Kues Auch in Bernkastel-Kues werden viele Ferienwohnungen angeboten, es gibt aber auch Wohnungsbedarf. Die SPD will das begrenzen.

„Wir wollen Bernkastel-Kues auch als attraktiven Wohnort erhalten“ sagte Brigitte Walser-Lieser in der letzten Sitzung des Stadtrats von Bernkastel-Kues. Sie trat mit einem Antrag an das Gremium heran, in dem es um die Begrenzung der Zweckentfremdung von Wohnraum ging. Der Antrag folgt einer Initiative, die die SPD im Landtag in Mainz eingebracht hat, und die alle Städte des Landes betreffen soll, in denen Wohnraum zum Beispiel durch Air B’n’B oder Ferienwohnungen genutzt wird, während dort auch hoher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum besteht (der TV berichtete mehrfach). In dem Antrag der Bernkastel-Kueser SPD-Fraktion wurde der Stadtrat aufgefordert, zu beschließen, die Zweckentfremdung des Wohnraums zu begrenzen. Dazu soll die Verwaltung eine Satzung vorbereiten, die der Stadtrat für 2021 beschließen könnte.