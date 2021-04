Immobilien : Wittlich hat kaum Wohnraum zu bieten – aber Potenzialflächen

Wittlich Die Wohnungssuche in der Boomtown Wittlich gestaltet sich oft,als schwierig. Der Markt gibt nicht viel her. Dabei hat die Stadt noch viel Potenzial zum Wachsen und Platz für den Wohnungsbau.

In der Säubrennerstadt wird weiter fleißig gebaut – hauptsächlich aber im Gewerbesektor wie beispielsweise in der Brüsselstraße im Industriegebiet Wengerohr-Süd. Gewerbebetriebe sprießen in Wittlich wie Pilze aus dem Boden und mittlerweile hat die Stadt gar mehr Arbeitsplätze als Einwohner (20 000).

Doch bei dem geringen Angebot am Wohnungsmarkt ist es vielen Arbeitnehmern wohl kaum möglich, Bürger der Stadt Wittlich zu werden. Wer in den einschlägigen Immobilienportalen zum Beispiel nach einer Mietwohnung sucht, der wird feststellen, es ist so gut wie nichts zu finden.

Besonders mau sieht das Angebot auf dem Wittlicher Wohnungsmarkt für Singles aus, die auf der Suche nach Appartements oder kleineren Wohnungen mit ein bis zwei Zimmern sind. In diesem Segment sind aktuell zwei bis drei Wohnungen im Angebot – das war es dann schon.

„Die Lage am Wittlicher Immobilienmarkt ist angespannt“, sagt der Wittlicher Immobilienmakler Peter Bastgen. „Freie Wohnungen sind in kürzester Zeit vermietet. Das dauert meist keine zwei bis drei Tage. Zum Kauf wird fast nichts angeboten. Es ist nichts da.“ Die Nachfrage sei sehr groß, sagt Bastgen. „Wittlich ist eine aufstrebende Stadt, die sehr gefragt ist. Das spiegelt sich auch auf dem Wohnungsmarkt wieder“, erklärt der Immobilienmakler. Die Quadratmeterpreise für Mieten im Neubaubereich seien in den vergangenen drei Jahren von zuvor sieben bis 7,50 Euro auf nunmehr 8,50 bis 9,50 Euro gestiegen. Bastgen: „Die Preise liegen zwar noch unterhalb von den Mietpreisen in Trier, sind aber engagiert. Die Nachfrage regelt das.“

In Kürze wird im Stadtteil Dorf das Neubaugebiet „In der Spitz“ erschlossen. In St. Paul entstehen mehr und mehr große Mehrfamilienhäuser - insbesondere mit seniorengerechten Wohnungen - und selbst in der Innenstadt gibt es im Rahmen der Nachverdichtung das ein oder andere Wohnbauprojekt. Doch für eine spürbare Entlastung auf dem Wohnungsmarkt scheinen die Wohnbauprojekte, die in der Stadt laufen, nicht zu sorgen. Das geschaffene Angebot verpufft bei der großen Nachfrage wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Die Stadt sollte weitere Flächen für den Wohnungsbau freigeben“, sagt Immobilienmakler Bastgen – und das Potenzial dafür wäre vorhanden.

Potenzial Im Flächennutzungsplan der Säubrennerstadt finden sich noch Bereiche, die schweinchenrosa markiert sind: Potenzialflächen für den Wohnungsbau. Diese liegen hauptsächlich in den Stadtteilen Neuerburg, Dorf und Wengerohr. Für die Kernstadt finden sich dagegen im Flächennutzungsplan nur noch zwei relativ kleine Potenzialflächen für den Wohnungsbau. Mit einer zusammenhängenden Fläche von 21 Hektar Größe hat Wengerohr das mit Abstand größte Potenzial für ein weiteres städtisches Baugebiet.

„Insgesamt verfügt die Stadt Wittlich noch über ein Wohnbauflächenpotential von rund 50 Hektar“, erklärt die Stadtverwaltung. Bislang dienen bloß 300 Hektar des 5000 Hektar großen Stadtgebiets als Wohnbaufläche. 75 Prozent des Stadtgebiets sind dagegen bloß Wald und Wiese.

„Neben den Flächenpotenzialen des Flächennutzungsplans bestehen innerstädtische Entwicklungspotentiale durch vorhandene Baulücken“, erklärt die Verwaltung. Gemäß des Baulückenkatasters gebe es im Stadtgebiet noch rund 200 Baulücken. Aber: Die Baulücken befinden sich in Privateigentum. Die Marktverfügbarkeit wird daher über Angebot und Nachfrage über den privaten Immobilienmarkt geregelt.

Neues Bauland zu schöpfen und schaffen, das dem Markt nach einer Erschließung unmittelbar zur Verfügung stünde, ist die Aufgabe der städtischen Gremien. Ob und wo der Stadtrat weitere Baugebiete plant, ist streng geheim und wird nur hinter verschlossenen Türen in nichtöffentlichen Sitzungen besprochen und beschlossen.

Die Geheimniskrämerei hat einen Grund: Denn die Stadt möchte die Flächen, die sie von privater Hand für die Erschließung neuer Baugebiete braucht, möglichst günstig erwerben. Um den Preis nicht in die Höhe zu treiben, geht sie bei diesen Grundstücksgeschäften still und leise vor. Ob und wo möglicherweise schon Flächen zur Ausweisung weiterer Baugebiete angekauft werden, wird deshalb nicht publik gemacht.