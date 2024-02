Selbstbestimmt im hohen Alter Neu an der Mosel: wohnen mit Concierge – zur Miete

Neumagen-Dhron · Der Weg zum Ziel war etwas holprig, weil die Bauzinsen im vergangenen gestiegen waren, aber inzwischen steht der Zeitplan für eine Baumaßnahme, die in der Region einzigartig ist: Ein Wohnhaus mit Concierge soll in Neumagen-Dhron entstehen. Was hinter diesem Modell steckt.

05.02.2024 , 06:53 Uhr

Das Gebäude in Neumagen-Dhron wird komplett saniert. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Selbstbestimmt auch im hohen Alter wohnen und trotzdem ein sicheres Gefühl haben? Das ist das Ziel von Architekt Ulrich Krämer aus Konz. Er hat guten Grund dazu, denn er ist schon selbst 78 Jahre alt. Wie können Senioren im Alter versorgt bleiben und trotzdem angenehm wohnen? Für Krämer ist das klar: „Da muss ein Concierge her, der 24 Stunden am Tag im Haus ist und bei Bedarf mit Einkaufsgängen aushelfen kann oder einfach als Ansprechpartner vor Ort ist.“ Dazu wird in solchen Gebäuden für den Concierge ein eigenes kleines Büro mit Schalter im Eingangsbereich des Gebäudes integriert.