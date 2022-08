Aufmerksame Nachbarn : Schmorbrand: Hausbewohner in Trittenheim gerettet

Trittenheim Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass am Samstag bei einem Schmorbrand in Trittenheim nicht mehr passiert ist.

Wie die Polizei mitteilte, fiel Nachbarn am Samstagvormittag gegen 11 Uhr ein beißender Geruch und dichter Rauch in einem Haus in Trittenheim auf. Sie gelangten ins Haus und konnten in der Küche einen Schmorbrand auf dem Herd mit Wasser löschen, den der Bewohner wohl vergessen hatte auszuschalten. Den 64-Jährigen fanden sie dann im Bad auf. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Haus und dann zur weiteren Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Zu den Verletzungen lagen am Samstagmittag noch keine Angaben vor. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Trittenheim, Klüsserath und Leiwen, das DRK und der Rettungshubschrauber.