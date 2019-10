Wirtschaft : Wohnzentrum Müller macht 2020 zu

Ende März 2020 wird das Wohnzentrum Müller in Bengel geschlossen. Foto: Christoph Strouvelle

Bengel Die Betreiberfamilie gibt Probleme bei der Unternehmensnachfolge als Hauptgrund für die Aufgabe des Bengeler Unternehmens an. Die Töchter mit in die Geschäftsführung zu integrieren, habe sich als nicht machbar herausgestellt.

Wer auf der B 49 durch Bengel fährt, für den zeigt sich das dort ansässige Wohnzentrum Müller noch in gewohnter Weise. Flaggen und große Werbeschilder weisen darauf hin, dass Kunden dort Möbel erwerben können.

Familiäre Gründe seien dafür ausschlaggebend, sagt Ruth Stäglich, die Tochter des 71-jährigen Inhabers und Mitglied der Geschäftsführung. Als vor zwei Jahren ihre Mutter plötzlich gestorben ist, habe sich die Familie Gedanken über die Nachfolge gemacht. Doch die Lösung, die beiden Töchter des Unternehmers mit in die Geschäftsführung zu integrieren und ihnen mehr Aufgaben zu übertragen, habe sich als nicht umsetzbar herausgestellt. Denn Stäglich wohnt 50 Kilometer entfernt in Kempfeld, Kreis Birkenfeld, und müsste sich neben der Geschäftsführung auch noch um die Erziehung ihrer drei kleinen Kinder kümmern. Und auch für ihre Schwester Sylvia Schütz sei es alleine zu viel. „Es hat sich herausgestellt, dass es in der Praxis nicht machbar ist“, sagt Stäglich.