Erster Nachweis seit 2021 Wolf streift durch Nationalpark im Hunsrück – Jäger schießt eindeutige Fotos

Es ist wieder ein Wolf unterwegs im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Erstmals seit 2021 wurde dort ein Tier eindeutig identifiziert. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf Rheinland-Pfalz (Kluwo) hat bestätigt, dass aktuelle Bilder aus dem Schutzgebiet einen sogenannten C1-Nachweis, also einen eindeutigen Beleg, für einen Wolf liefern. Darüber informierte am Dienstag das Nationalparkamt in Birkenfeld.