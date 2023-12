Online-Veranstaltung stößt auf viel Interesse Neues Wolfs-Präventionsgebiet: So kommen Tierhalter im Hunsrück an Hilfen vom Land

Thalfang/Morbach/Hermeskeil · Im Hunsrück hat sich wahrscheinlich ein Wolf niedergelassen, der schon zwei Schafe gerissen hat. Deshalb bietet das Land nun Weidetierhaltern Hilfe beim Schutz ihrer Herden an. Was Betroffene dafür tun müssen, was wie gefördert wird und was zur Präsenz des Wolfs bekannt ist.

05.12.2023 , 13:33 Uhr

Mindestens ein Wolf hat sich für längere Zeit im Hunsrück aufgehalten. Deshalb hat das Umweltministerium dort ein neues Gebiet für geförderten Herdenschutz ausgewiesen - eine Online-Veranstaltung zu den Details stieß am Montag auf reges Interesse bei betroffenen Nutztierhaltern. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Den 100-prozentigen Schutz für Weidetiere vor dem Wolf – den gebe es in der Praxis leider nicht. Das räumte Julian Sandrini, der Leiter des Landes-Koordinationszentrums Luchs und Wolf (Kluwo), gleich zu Beginn seines Vortrags ein. Aber: Durch entsprechenden Schutz ließen sich Risse reduzieren: „Es lässt sich vieles verhindern, und dabei wollen wir unterstützen.“