Begegnungen mit Menschen und Hunden Ein Wolf ist in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues unterwegs

VG Bernkastel-Kues · Ist er gekommen, um zu bleiben, oder bloß auf der Durchreise? In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ist ein Wolf gleich an zwei Orten in eine Fotofalle getappt und Menschen begegnet.

21.03.2023, 17:49 Uhr

Foto: dpa/Ingo Wagner

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Gornhausen/Monzelfeld Eine Sensation im Tierreich der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues: Vor mehr als 140 Jahren wurde der letzte Wolf im Kreis Bernkastel-Wittlich getötet. Nun ist er vermutlich auch in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues erstmalig wieder gesichtet worden. Am Dienstag, 28. Februar, ist ein Wolf bei Gornhausen in eine Fotofalle getappt.