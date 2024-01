Diskussion in Rheinland-Pfalz Sollte der Wolf weiter unter Schutz stehen?

Wölfe waren in Deutschland fast verschwunden, seit Anfang der 2000er Jahre breiten sie sich wieder aus. Sesshafte Rudel leben inzwischen in mehreren Bundesländern. Auch in unserer Region, vor allem in der Eifel und neuerdings im Hunsrück, gibt es eindeutige Nachweise. Und Angriffe auf Weidetiere: Zuletzt tötete ein aus Belgien abgewanderter Wolf im Dezember ein Schaf bei Prüm, ein Bruder des Jungwolfs riss Schafe in Thalfang (wir berichteten).