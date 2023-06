Klarer Fotobeweis Wolf in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gesichtet

Der Wolf ist zurück in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz: Aber hat er seine Pfote auch schon wieder in die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gesetzt? Dazu gab es in der Vergangenheit bloß einen vagen Augenzeugenbericht und viel Spekulation, aber einen eindeutigen Nachweis für die Rückkehr des Wolfes in die VG Traben-Trarbach gibt es erst jetzt. Mit einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Wochen hat die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, eine Einrichtung von Landesforsten Rheinland-Pfalz, nun einen eindeutigen Nachweis veröffentlicht, der die Rückkehr des Raubtieres in die Verbandsgemeinde zweifelsfrei belegen soll.