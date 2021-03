Raubtier : DNA-Analyse bestätigt: Wolf reißt in Hasborn drei Schafe

DNA-Analyse bestätigt: Wolf reißt in Hasborn drei Schafe

Der Wolf hat sich den Landkreis Bernkastel-Wittlich zurückerobert: Eine DNA-Analyse bestätigt, dass das Großraubtier Ende Februar in Hasborn drei Schafe gerissen hat – trächtige Muttertiere, die in den nächsten Tagen ihre Lämmer geboren hätten. Damit ist die Rückkehr des Wolfs im Landkreis Bernkastel-Wittlich nachgewiesen. Der betroffene Tierhalter kann sich aber nicht über die Rückkehr des Wolfs freuen. Er ist „schockiert und traurig“. Die vom Wolf gerissenen Muttertiere hätten in den nächsten Tagen bis zu sechs Lämmer auf die Welt gebracht.