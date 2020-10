Vortrag : Politik, Gott und die Welt

bild wolfgang bosbach 1311 Foto: Manfred Esser

Klausen (red) Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kultur in der Wallfahrtskirche spricht Pater Albert Seul am Freitag, 13. November mit Wolfgang Bosbach über „Politik, Gott und die Welt“ in der Wallfahrtskirche in Klausen.

