Dierscheid : Alles Käse, oder was?

Der Käse-Sommelier Wolfgang Fusenig bereitet eine Käseplatte mit heimischen Sorten zur Verkostung mit Moselweinen vor. Foto: DT

Dierscheid Die Kulinarik treibt mitunter skurrile Blüten, könnte man meinen: Ein Käse-Sommelier, was soll denn das sein? Wir stellen Ihnen einen vor.

Wolfgang Fusenig hat schon viel von der Welt gesehen. Für eine weltweit operierende Firma war er als Vertriebler unterwegs und in Kontakt mit internationalen Kunden. Das kommt ihm nun – da er seiner lebenslangen Leidenschaft für lokale, kulinarische Produkte frönen kann – zugute. Der Kontakt mit Menschen jedenfalls fällt ihm leicht, und an der Mosel sind ja zunehmend internationale Besucher unterwegs.

Käsesommelier, ein seltener Beruf

Fusenig ist einer von nur ein paar Dutzend deutscher Käse-Sommeliers und als solcher vermittelt er sein Wissen über Käse (aus der Großregion) und die dazu passenden Getränke, vor allem den Wein von Mosel, Saar und Ruwer. Den klassischen Wein-Sommelier gibt es schon seit langer Zeit, wahrscheinlich hatte schon Napoleon so einen „Mundschenk“. Dies in Verbindung mit Käse zu bringen, ist hingegen noch ziemlich neu. In diesem Zusammenhang räumt der Fachmann mit einem alten Mythos auf: „Weißwein passt grundsätzlich besser zu Käse als Rotwein!“

Viele Kombinationen, viele Erzeuger

Dabei beschränkt sich Fusenig nicht nur auf Wein; auch Bier, Viez (und ähnliche Apfel-Getränke) oder Destillate lässt der an einer Münchener Akademie diplomierte Käse-Sommelier als adäquate Begleiter gelten. Sein Fachgebiet sind die über 100 Hof-Käsereien, die er in seinem Beritt von Luxemburg, Ost-Belgien, Wallonien, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgemacht hat. Wohlgemerkt: Hof-Käsereien, also kleine Käse-Hersteller, die handwerklich, ökologisch (nicht unbedingt, aber auch „bio“), nachhaltig mit Milch aus der Region produzieren.

Apropos Milch: Nach seinem Abitur in Trier hatte der junge Wolfgang seinen Diplom-Ingenieur für Milch- und Molkereiwirtschaft gemacht. Also spricht hier nicht nur die Leidenschaft für das Produkt, sondern ein studierter Fachmann.

Extra Die Geheimtipps des Käse-Sommeliers Top Pairing sind natürlich (die in der Gegend seltenen) Blaukultur- und Rotkulturkäse mit dicken, restsüßen Riesling-, Spät- und Auslesen. Man sage Kultur- und nicht Schimmelkäse, es seien ja Bakterien-Kulturen, um die es gehe. Restsüße Weine passen sowieso zu reifen Hartkäsen. Feinherbe Rieslinge gehen prima mit gereiften Goudas, trockener Riesling und Käse hingegen sei problematisch. Trockene Burgunder von der Obermosel hingegen vertrügen sich hervorragend mit frischen Ziegenkäsen. Und gut gereifte Kuh- Camemberts mit Pflaumen-, Birnen- oder Mirabellenbränden. Zur Reife von Käse sagt Wolfgang Fusenig nur so viel: „Das gesetzlich vorgeschriebene Mindesthaltbarkeitsdatum ist sicher kein Ablaufdatum und kann bei Käse oft sehr großzügig ausgelegt werden.“ Weichkäse lasse er auch mal bei Speisekammer-Temperaturen nachreifen.

Mosel-Käse-Events mit Wolfgang Fusenig

Schon immer habe ihn die Hingabe an das gute, das echte, das unverfälschte, das besonders leckere Lebensmittel getrieben, erzählt der drahtige Mittsechziger im Gespräch mit unserer Zeitung. In den 1980er Jahren hatte er mit Freunden eine Erzeuger-Initiative für regionale Lebensmittel gegründet und mit dem Bio-Café „Streußel“ in Saarburg lokal einige Prominenz erlangt.

Etwa gleichzeitig hat sich mit dem Entstehen der ersten ökologisch bewirtschafteten Bauernhöfe eine kleine, aber feine regionale Hofkäsekultur in der Großregion entwickelt, von einer größeren Öffentlichkeit allerdings weitestgehend unbemerkt.

Bewusster Konsum und guter Geschmack, darin sieht Fusenig ein großes Potenzial. Die Weine von der Mosel sind weltberühmt und Teil der regionalen Kultur, die heimische Käse-Vielfalt blüht dagegen weitgehend im Verborgenen.

Dem möchte der Käse-Sommelier abhelfen. Im Jahr 2019 hat er deshalb seine Agentur „Mosel-Käse-Event“ gegründet und bietet seither Verkostungen, Beratung, Wanderungen und Proben rund um die Paarung Käse und korrespondierende Getränke an. Zielgruppe sind neben interessierten Privatleuten auch Gastronomen, Firmen und natürlich die bereits oben erwähnten Touristen. „Es läuft gut“, sagt er, sogar die Corona-Zeit habe er mit Online-Tastings (zum Beispiel mit der Winzervereinigung Saarkind) gut überstehen können. Die Tastings finden heute überwiegend in den Räumen der Kundschaft statt, Fusenig hat eine gute, mobile Logistik aufgebaut.

Käsesommelier Fusenig will eigenen Online-Shop eröffnen

Damit liegt Fusenig genau im Trend. In Zeiten der Globalisierung werden Regionalität und die damit verbundene Nachhaltigkeit immer mehr geschätzt. Die Verbraucher sehen darin eine gesunde Alternative und erwarten eine hohe Qualität und besonderen Geschmack. „Die Menschen wollen ihre Geschmacks-Souveränität zurück, die sie mit den ganzen industriell hergestellten Produkten verloren zu haben scheinen“, sagt der Fachmann. Daher sei man auch bereit, für handwerkliche Qualität und ehrliche Produkte etwas mehr zu bezahlen.

Dabei spielen natürlich die Fähigkeiten der Handwerksbetriebe eine entscheidende Rolle. Sie entwickeln – neben den bekannten Hartkäsen, Camemberts und Co. – ständig neue Sorten, die zudem je nach Jahreszeit und Saison erstens nicht immer gleich schmecken und zweitens nicht immer verfügbar sind. Das macht einen Teil des Reizes aus, so wie auch Weine ihren individuellen Charakter haben.

Fusenig rät, sich auf den Wochenmärkten umzuschauen und die regionalen Anbieter zu entdecken. Bald, so kündigt er im Gespräch an, werde er aber auch einen eigenen Online-Shop eröffnen, wo dann die von ihm ausgewählten Spezialitäten zu erwerben sein werden.

Mosel-Käse-Event: Wolfgang Fusenig, Karl-Kaufmann-Weg 38, 54523 Dierscheid

Telefon 06508/3190147, Mobil: 0160/5518150, E-Mail: info@mosel-kaese-event.de