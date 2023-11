Viel Prominenz erwartet Stiftung der Stadt Wittlich verleiht den Georg-Meistermann-Preis an Wolfgang Niedecken

Ende Juni 2018, Corona ist für viele Menschen nicht mehr als ein Bier, der Ukraine-Konflikt weit entfernt, und Jean-Claude Juncker ist amtierender Präsident der EU-Kommission. An diesem Abend, dem 18. Juni 2018, war der Luxemburger jedoch nicht nur als Präsident in Wittlich, sondern vor allem aus einem anderen Grund. Einem nicht ganz alltäglichen und deshalb sehr besonderen: Der Luxemburger bekam den Georg-Meistermann-Preis der Stiftung Stadt Wittlich verliehen. Als siebter Preisträger insgesamt und als seitdem bisher letzter, denn in den vergangenen fünfeinhalb Jahren wurde der Preis, wohl auch wegen Corona, nicht mehr verliehen.