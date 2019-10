Lieser Wolfgang Preßler ist Küchenchef im neu eröffneten Luxushotel Schloss Lieser. Der 34-jährige gebürtige Österreicher kann bereits auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblicken.

Kochen ist seine Leidenschaft. Das hört sich banal, ja geradezu selbstverständlich für einen Spitzenkoch an. Doch wer Wolfgang Preßler, Küchenchef im Fünf-Sterne-Luxushotel Schloss Lieser, das im August dieses Jahres eröffnet wurde, zuhört, spürt, das ist einfach nicht nur so daher gesagt. Preßler zieht einen gewagten Vergleich: „Ich habe den Beruf kennen- und lieben gelernt wie eine Frau.“

Gerade mal 34 Jahre alt ist der gebürtige Österreicher, der mit seiner Freundin in einem Moselort wohnt. Und er hat schon eine bemerkenswerte Karriere vorzuweisen. Früh stand er in Küchen von Hongkong und Wales. Mit nur 20 Jahren wanderte er nach Deutschland aus. Dort kochte er unter anderem als Sous-Chef in Johann Lafers Stromburg, im Le Val d‘Or. 2012 fing er im Aqua, dem Restaurant des The Ritz Carlton Wolfsburg, an. Und jetzt ist er Küchenchef in einem Haus von dem er sagt: „Schloss Lieser, das ist einfach atemberaubend.“