Konzert : Musik hautnah erleben

Wollmann und Brauner. Foto: Trierischer Volksfreund/Veranstalter

Wittlich (red) Das Duo „Wollmann und Brauner“ ist am Donnerstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr beim „Wohnzimmer-Konzert“ in der Casa Tony M., Marktplatz 3 in Wittlich zu Gast. Zum Repertoire der Musiker Erhard Wollmann und Ralph Brauner gehören Blues, Jazz-, Country- und Rocksongs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eintritt kostet 15 Euro, für Schüler zwölf Euro. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität sind insgesamt nur 50 Eintrittskarten für das Konzert verfügbar. Karten gibt es beim Kulturamt der Stadt Wittlich am Marktplatz, Telefon 06571/146614.