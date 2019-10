Workshop : Workshop: Frauen aus verschiedenen Lebenswelten

Wittlich (red) Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Bernkastel-Wittlich bietet im Rahmen der Interkulturellen Woche einen Workshop für Frauen im Haus des DRK, Kurfürstenstraße 7a, in Wittlich an. Der Kurs „Das ist mein Leben – als Frau aus der ganzen Welt“ findet am Dienstag, 29. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr statt.

