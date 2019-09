Workshop : Workshop: Fit fürs Online-Banking

Wittlich (red) Die Sparkasse EMH-Mittelmosel in Kooperation mit dem DKSB Bernkastel-Wittlich bietet am Montag, 9. September, ab 15 Uhr im Laden „Kaufen mit Herz“, Burgstraße 40 in Wittlich das Schritt-für-Schritt-Seminar „Fit fürs Online-Banking“ an.

