Aktion : Workshop: Frauen und Kinder malen Elefanten

Wittlich (red) Im Rahmen der Interkulturellen Woche findet am Dienstag, 15. September, um 9.30 Uhr ein kreativer Workshop für Frauen und Kinder in Kooperation mit der Kunstbewegung „Elephants for Peace“ in den Räumen des DRK (Kurfürstenstraße 7a, erste Etage) statt.

Elephants for Peace ist eine internationale Kunstbewegung, die ihre Auftaktveranstaltung 2008 in Wittlich in der Synagoge hatte und seitdem international tourt – zuletzt in Palästina und Kenia. Als Symbol wurde der Elefant gewählt, da er Friedfertigkeit mit Größe und Stärke vereint. Im Workshop werden sich die Frauen und Kinder künstlerisch mit dem Symbol des friedlichen Riesen und seiner harmonischen Art und Weise im Umgang mit Anderen beschäftigen. Sie werden gemeinsam zwei große Elefanten malen. Das so geschaffene Werk kann die Wahrnehmung der Teilnehmerinnen auf die Welt hoffnungsfroh verändern. Jede Frau mit und ohne Kinder ist willkommen.