Hilfe : Workshop für Ehrenamtliche

Bernkastel-Wittlich Für alle, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig sind und sich mehr Sicherheit und Handlungskompetenz im Umgang mit Menschen unterschiedlicher kultureller Prägungen wünschen, bietet die Kreisverwaltung einen kostenlosen Grundlagen-Workshop in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich an.

Die Teilnehmenden erwartet ein kurzweiliger Abend mit der interkulturellen Trainerin und Diplom-Übersetzerin Birgit Kapper-Wichtler. Die Workshops werden am 28. November und 12. Dezember jeweils von 18 bis 20 Uhr stattfinden. Das Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite www.bernkastel-Wittlich.de, Stichwort Bildungskoordination.