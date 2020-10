Musik : Workshop für junge Musiker

Sehlem (red) „Hör mal was ich kann – Spezial“ ist ein Workshop der Kreismusikjugend Bernkaste-Wittlich für Instrumentalisten, die ein bis zwei Jahre Unterricht haten. Er findet am Samstag, 7. November, von 9 bis 16.30 Uhr und Sonntag, 8. November, von 9.30 bis 12 Uhr unter der musikalischen Leitung von Dietmar Heidweiler und Jochen Hofer in der St.-Rochus Turnhalle in Sehlem statt. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person. Anmeldung unter Telefon 06508/917296 oder per E-Mail an heidweiler.dietmar@kmv-bks-wil.de