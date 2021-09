Klimaschutz : Workshop in Wittlich: Gemüse stromfrei haltbar machen

Wittlich (red) Gut für die Gesundheit ist es, milchsauer vergorenes Gemüse wie Sauerkraut zu essen, sagt Pastoralreferentin Christiane Friedrich vom Dekanat Wittlich in einer Mitteilung an den Volksfreund. Gut für den Geldbeutel sei es auch, denn es ist preiswert.

Wie das auch in kleinen Portionen für moderne Haushalte geht, zeigt Annette Fehrholz im Workshop „Klimafreundlich ernähren“ am 28. September, von 18 bis etwa 20.30 Uhr im Jugend- und Pfarrheim St. Bernhard, Auf’m Geifen 12 in Wittlich. Die Teilnahme an der Veranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung „Themenschwerpunkt Schöpfung“ kostet zehn Euro und die Anmeldungsphase läuft nur noch bis heute, 23. September per Mail an www.anmelden-keb.de/58196