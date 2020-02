Workshop : Workshop für Vater und Sohn

Wittlich (red) Der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich bietet am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 13 Uhr den Workshop „Wenn der (Groß)-Vater mit dem Sohne – Papa, ich mach deinen Rechner platt“ an.

Gemeinsam werden alte Rechner zerlegt, um aus den Resten kleine Roboter, Schmuck und andere kreative Dinge zu basteln. Der Kurs findet im Mehrgenerationenhaus, Kurfürstenstraße 10, in Wittlich statt. Anmeldung unter Telefon 06571/2110 oder per E-Mail an info@dksb-wittlich.de