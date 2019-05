Workshop : Kräuter sammeln und zubereiten

Hilscheid (red) Das Hunsrückhaus am Erbeskopf bietet für Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 17 Uhr den Workshop „Gesundes aus der Naturküche für Erwachsene“ an. Die Teilnehmer sammeln Wildkräuter und stellen dann Smoothies, Säfte, Dörrbrot und Salate her.

